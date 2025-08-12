Poggiardo, ex discarica “Pastorizze” verso la chiusura definitiva

Novità in arrivo per la ex discarica situata in località Pastorizze a Poggiardo: la vasta area dismessa e inutilizzata da ormai vent’anni si avvia verso la chiusura definitiva e la messa in sicurezza.
Lo scorso 4 agosto la Regione Puglia, su proposta dell’assessora all’Ambiente Serena Triggiani, ha infatti approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro a fondo perduto per finanziare la chiusura e la riqualificazione di quelle che in passato si sono configurate come discariche pubbliche di bacino al servizio di più Comuni.
Esattamente come nel caso dell’impianto presente a Poggiardo, che dal 1997 fino al 2005 ha raccolto i rifiuti di ben 27 paesi della provincia, sotto la gestione di Monteco S.p.A. Il finanziamento regionale, circa 3 milioni di euro, coprirà quasi interamente i costi per la realizzazione del progetto.
I comuni conferitori, Poggiardo compreso, dunque, non dovranno più sostenere economicamente un intervento decisamente oneroso, in quanto a loro carico resteranno soltanto le spese di post-gestione.
Un risultato per il quale l’amministrazione comunale in carica, con l’assessora all’Ambiente Antonella Pappadà in prima linea, lavora dal 2022. Grande la soddisfazione del sindaco Antonio Ciriolo.
