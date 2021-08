Poggiardo | Donna investita da un’auto, inutili i soccorsi del 118

Una donna è morta a Vaste, Frazione di Poggiardo, dopo essere stata investita, intorno alle 21,20 di ieri, da una Kia Sportage condotta da una donna residente a Lecce, incensurata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare la malcapitata, ma per l’83enne non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sono giunti i carabinieri della compagnia di Maglie e quelli della stazione di Poggiardo. I documenti assicurativi e di circolazione del veicolo coinvolto nel sinistro sono risultati in regola. Accertamenti in corso per verificare eventuale assunzione di droga o alcol da parte della conducente.