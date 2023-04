BARI – Sono 5 i miliardi che il governo ha previsto per il comparto agricolo nella programmazione dei fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, fondi che però dovranno essere riprogrammati, garantisce il ministro per gli affari regionali, Raffaele Fitto, a causa della guerra in Ucraina e del conseguente aumento dei prezzi dell’energia. E su questo – assicura il ministro, il governo sta lavorando attuando un’attiva interazione con le parti sociali e le associazioni di categoria, incominciando dai Comuni che spenderanno la fetta più grossa. “Un confronto serrato con tutti gli attori”, sottolinea il ministro, e che “non danneggerà nessuno”

