Roma – La Conferenza delle Regioni aveva trovato una posizione unitaria da presentare alla riunione della conferenza Stato-Regioni con i ministri Calderoli e Fitto, chiedendo l’immediata fissazione della seduta del Cipess per effettuare la ripartizione del fondo di sviluppo e coesione secondo le intese che sono state stabilite con i governi precedenti. Ma lo stop è arrivato dal Governo che ha predisposto invece, una cabina di regia con le regioni. Una chiusura dei rubinetti ingiustificata per i governatori del sud che di fatto blocca il lavoro dei territori soprattutto in tema di viabilità. Intanto dal Mit arriva un’accellerata al collegamento diretto tra Bari e Napoli. In via sperimentale si partirà con una coppia di Intercity, in attesa del completamento dei lavori dell’Alta velocità tra Napoli e Bari, il cui primo tratto sarà completato entro il 2024. L’intero percorso, invece, dovrebbe essere operativo entro il 2027

