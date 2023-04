Pnrr: Fitto, ‘Ci sono criticità, ma non ritardi’

“Il Pnrr e la sua piena attuazione è un obiettivo del governo”. Lo ha detto, in un’informativa al Senato, il ministro degli Affari Regionali del Sud Raffaele Fitto. “Il lavoro che stiamo mettendo in campo è attento e certosino con l’obiettivo di far emergere le criticità e risolverle nei tempi previsti dai regolamenti europei”, ha spiegato. Secondo Fitto, l’esecutivo “ha fatto suo il monito di Mattarella” con lo scopo di raggiungere l’obiettivo della “spesa dell’intero programma”.

