13 Agosto 2025

Pnrr, a Lombardia e Campania il 20% dei fondi. Alla Puglia 9,4 mld

Antonio Bucci 13 Agosto 2025
Bari – Sono Lombardia e Campania le Regioni italiane regine del Pnrr. In base alla programmazione dei progetti elaborati a livello territoriale, alla prima sono destinati quasi 17 miliardi dei finanziamenti regionali complessivi del Piano e alla seconda circa 13 miliardi. Seguono tre Regioni a brevissima distanza l’una dall’altra: il Veneto, con oltre 11,7 miliardi, il Lazio, con 11,6 miliardi e la Sicilia, con poco meno di 11,3 miliardi. I dati aggiornati al primo luglio sono contenuti nell’ultimo rapporto del Servizio Studi della Camera sul Pnrr.

Considerando i 145 miliardi previsti dal Piano per i progetti regionali (compresi quelli non regionalizzabili e definiti di ‘ambito nazionale’), a Lombardia e Campania è destinato circa il 20% dei finanziamenti. Le Regioni della top five coprono invece circa il 44% delle risorse.

Appena sotto la soglia dei 10 miliardi di finanziamento si trovano poi l’Emilia Romagna (9,9 miliardi), il Piemonte (9,6 miliardi) e la Puglia (9,4 miliardi). Tutte superano la media di 6,7 miliardi per Regione.

