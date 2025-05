PLI Taranto: “Nessuna indicazione di voto per il ballottaggio”

Il partito lascia liberi gli elettori al ballottaggio: “Gli elettori riflettano su coalizioni e programmi”

In vista del ballottaggio per le elezioni comunali di Taranto, il Partito Liberale Italiano di Taranto ha annunciato la propria scelta di non fornire indicazioni di voto ufficiali. In una nota, il partito invita però l’elettorato a un’attenta valutazione delle implicazioni che deriveranno dall’esito del voto.

“Riteniamo doveroso invitare a una riflessione seria e consapevole non solo sui candidati sindaco, ma anche su quale assetto politico e amministrativo potrebbe scaturire in caso di vittoria dell’uno o dell’altro”, si legge nel comunicato, che sottolinea come la scelta elettorale non riguardi solo il nome del sindaco, ma anche la coalizione, la visione di città e la squadra che si insedierà in consiglio comunale.

Il Partito Liberale Italiano ricorda di aver aderito a un progetto politico alternativo, caratterizzato da “discontinuità, lealtà e trasparenza”, valori che, come ribadisce il partito, restano oggi “irrinunciabili”.

“Noi, da liberali, continuiamo a credere che l’etica politica sia una forma di rispetto verso l’elettorato”, conclude la nota.

