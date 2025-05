PLD Taranto presenta idee e proposte con Rosato e Marattin

Nel corso dell’incontro verrà ufficializzato il sostegno alla candidatura a sindaco di Piero Bitetti

“Sarà un momento di dialogo, approfondimento e proposta”. Così Fabrizio Manzulli, coordinatore per Taranto del Partito Liberal Democratico, presenta l’appuntamento fissato per le 18.00 di giovedì 9 maggio al Relais Histò di Taranro. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna elettorale per le prossime amministrative e vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti politici e candidati locali.

Tra gli ospiti principali figurano Luigi Marattin, deputato e co-fondatore del PLD, ed Ettore Rosato, vice segretario nazionale di Azione. Con loro interverranno anche Matteo Viggiani, referente del PLD per la Puglia, Ruggiero Mennea, segretario regionale di Azione, Antonio Clemente Cavallo, referente provinciale del PLD Taranto, Angelita Salamina, commissaria provinciale di Azione Taranto, e Tommy Lucarella, commissario cittadino di Azione, oltre allo stesso Manzulli.

Nel corso dell’incontro verrà ufficializzato il sostegno del PLD alla candidatura a sindaco di Piero Bitetti, una scelta motivata, secondo Manzulli, dal riscontro positivo ricevuto sulle proposte presentate dal partito. “Abbiamo riscontrato nel programma ‘Taranto Sarà’ molte delle nostre istanze prioritarie, specie quelle legate alla lotta contro la marginalità sociale che colpisce famiglie, imprese e commercianti”, ha dichiarato.

In occasione della conferenza sarà illustrato un vademecum di proposte elaborato da un gruppo di esperti in economia e finanza. Il documento contiene linee guida su microcredito sociale a favore di famiglie e lavoratori autonomi, nonché interventi per sostenere le imprese locali e il commercio di prossimità.

All’incontro parteciperanno anche i 31 candidati della lista Partito Liberal Democratico e Azione, al fianco del candidato sindaco Bitetti, per una serata che vuole essere, come sottolineato dagli organizzatori, “un’occasione di incontro, analisi e confronto con la cittadinanza, per far camminare le idee sulle gambe delle persone”.

