Nemmeno il tempo di archiviare la regular season, che è già tempo di pensare ai playoff. Per quanto concerne il girone H, domani pomeriggio scenderanno in campo alle 16 al Città degli Ulivi Bitonto e Fasano. La formazione che avrà la meglio in questo derby pugliese, dovrà vedersela domenica 29 maggio con la vincitrice di Francavilla-Nocerina, impegnate in contemporanea in casa dei lucani.