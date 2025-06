Playoff Serie C: Ternana in 10, Pescara vince al Liberati la finale d’andata

Rosso diretto a Vallocchia dopo 12 minuti, decisivo il gol di Letizia nella ripresa. Ora il ritorno all’Adriatico

Serata amara per la Ternana, che al “Liberati” cade 0-1 contro il Pescara nell’andata della sfida sui 180 minuti. La squadra di Fabio Liverani ha dovuto affrontare quasi tutto il match in inferiorità numerica a causa dell’espulsione diretta di Vallocchia al 12’ del primo tempo. Un handicap pesante che ha condizionato l’intera gara: considerando i tempi di recupero, i rossoverdi hanno giocato in dieci per 83 minuti.

Il Pescara, vera bestia nera stagionale della Ternana (soltanto un punto raccolto su nove nei tre confronti fin qui disputati), ha capitalizzato la superiorità numerica nella ripresa grazie alla rete decisiva di Letizia al 12’ del secondo tempo.

Per la Ternana la qualificazione si complica: sabato prossimo servirà ribaltare il risultato nella gara di ritorno allo stadio Adriatico per mantenere vive le speranze.

Ternana-Pescara 0-1

Rete: 12’ st Letizia (P).

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio (19’ pt Fazzi), Cicerelli (36’ st Millico); Ferrante (1’ st Cianci). Panchina: Vitali, Maestrelli, Valenti, Montenegro, Damiani, Bellavigna, Romeo, Ciammaglichella, Donnarumma. All. Liverani.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Meazzi, Squizzato (19’ pt Kraja), Dagasso (36’ st De Marco); Merola (26’ st Valzania), Ferraris (26’ st Tonin), Bentivegna (1’ st Cangiano). Panchina: Saio, Profeta, Alberti, Brosco, Crialese, Pellacani, Staver, Lonardi, Saccomanni, Arena. All. Baldini.

Arbitro: Zanotti di Rimini. Assistenti: Zanellati di Seregno, Pistarelli di Fermo.

Espulso: Vallocchia (T) al 12’ pt.

Ammoniti: Squizzato (P), Merola (P), Cianci (T), Valzania (P), Millico (T).

Note: recuperi 2’ pt, 3’ st. Spettatori 10.703 (750 ospiti), incasso 133.387 euro.

