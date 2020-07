Condividi

COME NOTO IL BARI ENTRERA’ IN SCENA SOLO NELLA SECONDA FASE NAZIONALE E QUINDI LUNEDI’ PROSSIMO. LA SQUADRA BIANCOROSSA SECONDO GLI ADDETTI AI LAVORI E’ LA FAVORITA PER LA PROMOZIONE IN SERIE B. IN REALTA’ CI SONO FORMAZIONI ALL’ALTEZZA E CHE POTREBBERO CONCORRERE ALLA VITTORIA FINALE.