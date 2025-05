Playoff Serie B, Cremonese-Spezia 0-0: tutto rimandato al ritorno (highlights)

Nessuna rete e poche emozioni nella finale d’andata disputata allo stadio Zini

Cremonese e Spezia si annullano con uno 0-0 che lascia aperto ogni discorso in vista del ritorno. La promozione in Serie A si deciderà domenica 1° giugno al Picco, dove verrà stabilita la terza squadra neopromossa, dopo Sassuolo e Pisa.

La prima frazione di gioco è caratterizzata da un avvio propositivo degli ospiti, più reattivi e aggressivi rispetto ai padroni di casa, apparsi contratti e poco incisivi. Intorno al 17’, la squadra ligure trova la via del gol con Aurelio, abile a risolvere una mischia in area, ma il VAR interviene per annullare la rete a causa di un precedente tocco di mano dell’esterno spezzino.

La Cremonese impiega tempo a trovare ritmo e convinzione, ma cresce nel finale del primo tempo. L’occasione più nitida capita a Collocolo, la cui conclusione viene respinta sulla linea da Bandinelli, salvando lo Spezia dallo svantaggio.

Nella ripresa, la formazione allenata da Stroppa prova ad aumentare i giri del motore e prende progressivamente il controllo del match. Tuttavia, l’organizzazione difensiva dello Spezia regge senza troppe sbavature, con la squadra di D’Angelo ben posizionata e pronta a respingere ogni tentativo dei grigiorossi.

Il risultato finale di parità senza reti rinvia il verdetto alla sfida decisiva di ritorno in Liguria, dove verrà sancito l’ultimo verdetto della stagione per la promozione nella massima serie.

