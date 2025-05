Playoff, Monopoli: Colombo “Giana squadra di qualità, nulla è scontato”

I playoff di Serie C entrano nel vivo con le gare del primo turno nazionale, in programma domenica 11 maggio. Per la sfida di andata, il Monopoli sarà di scena a Gorgonzola (Milano), dove affronterà la Giana Erminio. Alberto Colombo ammette di conoscere poco degli avversari, ma è certo si tratti di “una squadra di qualità. Pertanto, nulla è scontato”. Di seguito, l’intervista completa.

