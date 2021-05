PLAYOFF LEGABASKET: TRIESTE-BRINDISI 77-79. BIANCOAZZURRI IN SEMIFINALE

Respingendo gli ultimi tentativi di recupero dei giuliani, l’Happy Casa Brindisi espugna l’Allianz Dome e batte (77-79) Trieste anche in gara-tre qualificandosi così per la semifinale degli spareggi scudetto. Un successo meritato per i biancoazzurri che hanno cercato più volte la fuga, concedendo un solo vantaggio (27-26) ai padroni di casa. Miglior realizzatore biancoazzurro Perkins con 19 punti, mentre per l’Allianz Henry ne ha realizzati 22. In semifinale Brindisi affronterà (sempre col vantaggio del fattore campo nell’eventuale «bella») la vincente di Bologna-Treviso, in campo in questo momento per gara-tre con la Virtus avanti 2-0 nella serie.