Play Off Serie C, gli orari del secondo turno

Pochi minuti fa, attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha diramato gli orari del secondo turno play off interni ai tre Gironi che si disputeranno mercoledì 7 maggio.

Per quanto riguarda il Girone C, la sfida tra Catania e Potenza che si disputerà al Massimino, sarà trasmessa in diretta su Teleregione, emittente del Gruppo Editoriale Distante che ancora una volta offre un importante servizio a tutti i telespettatori pugliesi e lucani.

Secondo Turno Play Off

Girone A

Albinoleffe-Atalanta U23 (ore 20:00)

Renate-Giana Erminio (ore 20:00)

Girone B

Pescara-Pianese (ore 20:00)

Arezzo-Vis Pesaro (ore 20:00)

Girone C

Crotone-Juventus Next Gen (ore 20:00)

Catania-Potenza (ore 20:00 in diretta su Teleregione)

