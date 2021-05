PLAY OFF – GARA 2: HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ TRIESTE 86-54

Brindisi si aggiudica anche gara due asfaltando la formazione giuliana, mai entrata in partita. Quattro uomini in doppia cifra per i biancoazzurri che hanno avuto in Perkins il miglior marcatore con 17 punti. Per Trieste bene Alviti con 14. Adesso la serie di sposta a Trieste: lunedì sera gara tre, palla in due alle ore 19.00.