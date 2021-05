PLAY OFF – GARA 1: HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ TRIESTE 85-64

Brindisi si aggiudica gara-1 dei quanti di finale liberandosi facilmente della formazione giuliana. Trieste regge solo il primo quarto, chiuso sotto di tre (21-18), ma dal secondo quarto è dominio biancoazzurro. Harrison miglior realizzatore con 16 punti. Domani si torna in campo per gara-1 alle 20.45.