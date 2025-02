Omicidio Galatone, Marti: “ Caso chiuso in 12 ore. Un plauso all’Arma”

Il senatore Roberto Marti ha espresso i suoi complimenti ai Carabinieri per la rapida risoluzione dell’omicidio avvenuto a Galatone. In una dichiarazione Marti ha sottolineato l’efficacia e la dedizione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità locale.

“Desidero esprimere il mio più profondo apprezzamento ai Carabinieri per l’impegno profuso nella risoluzione di questo tragico evento. La loro prontezza e professionalità sono fondamentali per mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni” ha affermato il senatore.

L’omicidio, che ha scosso profondamente la comunità di Galatone, ha trovato una rapida svolta grazie all’efficace operato delle forze dell’ordine. Il senatore Marti ha inoltre ribadito l’importanza di sostenere e valorizzare il lavoro quotidiano dei Carabinieri, sottolineando come la loro presenza sia essenziale per la tutela del territorio e dei suoi abitanti.

”Episodi come questo ci ricordano quanto sia cruciale il ruolo delle forze dell’ordine nel nostro tessuto sociale. Dobbiamo continuare a supportarle affinchè possano operare al meglio delle loro capacità”, ha concluso Marti.

La comunità di Galatone, ancora scossa dall’accaduto, ha accolto con sollievo la notizia della rapida risoluzione del caso, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto dai Carabinieri e delle istituzioni locali.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts