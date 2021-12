TARANTO- “Ancora una volta i carabinieri del Comando per la Tutela del patrimonio culturale dimostrano di essere un’eccellenza nella lotta al traffico illecito di opere d’arte”: lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel giorno in cui i carabinieri Tutela Patrimonio Culturale hanno presentato la complessa attività investigativa, condotta in collaborazione con la Procura di Taranto, che ha portato al recupero di 2mila reperti archeologici.

“Nella Dichiarazione di Roma, sottoscritta da tutti i paesi del G20, – ha ricordato il Ministro – il traffico illecito di beni culturali è stato riconosciuto come grave crimine internazionale e tutta la comunità mondiale si è impegnata a combattere queste deplorevoli attività. Auspico adesso – ha concluso il ministro – che l’iter della proposta di legge sull’inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio culturale, attualmente all’esame parlamentare, arrivi presto a una giusta conclusione”.