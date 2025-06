Plastic Free, sei eventi in Puglia per la Giornata dell’Ambiente

Anche in Puglia si moltiplicano le iniziative Plastic Free in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani, con sei appuntamenti in programma tra il 5 e l’8 giugno 2025. Le attività si inseriscono nel più ampio calendario nazionale promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica.

In tutta Italia sono oltre 100 gli eventi organizzati tra clean up e incontri di sensibilizzazione ambientale. L’obiettivo è duplice: liberare spiagge, aree verdi e luoghi pubblici da tonnellate di plastica e rifiuti e sensibilizzare il maggior numero di persone sugli effetti dannosi dell’inquinamento per l’ambiente e la salute.

In Puglia il primo appuntamento si è svolto il 5 giugno con due incontri rivolti agli studenti a Bari e Scorrano (Lecce). Le attività proseguiranno il 7 giugno con tre ulteriori iniziative: una sensibilizzazione cittadina a Casarano (Lecce) e due giornate di raccolta rifiuti a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) e Mottola (Taranto). La serie di eventi si concluderà domenica 8 giugno con un nuovo clean up in programma a Manduria (Taranto).

“Il modo migliore per celebrare questa giornata dedicata all’ambiente e agli oceani è impegnarsi nella loro salvaguardia”, ha spiegato il fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano. “Attraverso azioni concrete di pulizia e sensibilizzazione possiamo informare sui danni provocati dall’abuso di plastica e dall’inquinamento di suolo, aria e acqua. Ridurre il consumo di plastica e limitare la produzione di rifiuti è l’unica strada per garantire un futuro al nostro Pianeta”.

Secondo De Gaetano, il lavoro quotidiano svolto dai volontari e da chi adotta stili di vita sostenibili rappresenta una concreta testimonianza di impegno ambientale. “Invitiamo tutti i cittadini, di ogni età, a partecipare: iscriversi è semplice, basta consultare la pagina Eventi sul sito www.plasticfreeonlus.it e scegliere l’appuntamento più vicino”, ha aggiunto.

Le attività in Puglia sono coordinate da Luigi Schifano, referente regionale di Plastic Free, che ha rivolto un invito aperto a studenti, cittadini e famiglie ad aderire numerosi a questa mobilitazione collettiva a tutela e valorizzazione del territorio.

