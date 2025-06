Plastic Free ripulisce la Puglia: raccolti 680 chili di rifiuti

Da Bari a Manduria, sei tappe per l’ambiente con 91 volontari in campo: “Ogni gesto può fare la differenza”

BARI – Un bilancio concreto e incoraggiante per Plastic Free Onlus in Puglia, che in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno) e della Giornata degli Oceani (8 giugno) ha promosso una mobilitazione regionale su più fronti. Dal 5 all’8 giugno, grazie a sei appuntamenti in diverse località, 91 volontari hanno raccolto complessivamente 680 chilogrammi di plastica e altri rifiuti, coinvolgendo e sensibilizzando oltre 160 persone tra studenti e cittadini.

Le attività si sono svolte tra eventi educativi nelle scuole di Bari e Scorrano, incontri pubblici a Casarano e operazioni di pulizia ambientale a Trinitapoli, Mottola e Manduria. Un’iniziativa che ha permesso di restituire dignità a spiagge, aree verdi e spazi urbani, testimoniando la forza del volontariato ambientale come motore di cambiamento.

“È stato un fine settimana intenso e significativo – spiega Luigi Schifano, referente regionale di Plastic Free Puglia –. Abbiamo incontrato giovani, cittadini e volontari accomunati dal desiderio di fare qualcosa di concreto per il territorio. Ogni sacco di rifiuti raccolto, ogni parola condivisa nelle scuole o durante gli incontri è un passo verso una Puglia più pulita e consapevole.”

Plastic Free conferma così la sua presenza capillare in regione, promuovendo una cultura ambientale basata sull’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini, enti locali e associazioni. Per partecipare alle prossime iniziative, è possibile consultare la sezione “Eventi” sul sito www.plasticfreeonlus.it e aderire gratuitamente. “Cambiare si può, e si deve. La Puglia – conclude Schifano – lo ha dimostrato con entusiasmo e determinazione.”

