Plastic Free: la rivoluzione verde partita da Termoli compie 6 anni

Fondata nel 2019, l’organizzazione oggi è presente in più 30 Paesi: raccolti oltre 4,6 milioni di kg di rifiuti

Il 29 luglio 2019, a Termoli, prendeva vita un’idea destinata a crescere in maniera esponenziale: nasceva Plastic Free Onlus, oggi tra le più attive organizzazioni di volontariato ambientale su scala internazionale. Sei anni dopo, la realtà fondata da Luca De Gaetano può contare su una presenza in oltre 30 Paesi, una rete di oltre 1.100 referenti operativi in Italia e risultati concreti sul piano della tutela ambientale.

Dal primo intervento a oggi, Plastic Free ha rimosso 4.629.489 kg di plastica e rifiuti, promosso 8.733 appuntamenti di clean up, sensibilizzato oltre 309.000 studenti con quasi 4.000 interventi nelle scuole, salvato 230 tartarughe marine e favorito la nascita di più di 6.700 piccoli esemplari. Una missione costruita con spirito di servizio, dedizione quotidiana e un forte radicamento nei territori.

«Siamo nati per rispondere a un’esigenza reale: contrastare l’inquinamento da plastica non con parole, ma con azioni», afferma Luca De Gaetano, fondatore e presidente dell’associazione. «Oggi siamo presenti in decine di Paesi, ma restiamo fedeli ai nostri valori: indipendenza, concretezza, inclusione e rispetto. Il nostro sogno è arrivare a un mondo dove non ci sia più bisogno del nostro intervento».

L’organizzazione ha sviluppato un modello di volontariato partecipato e indipendente, lontano da logiche politiche o economiche, capace di coinvolgere Comuni, scuole, aziende, cittadini e media. Ad oggi sono stati siglati 505 protocolli d’intesa, 122 Comuni hanno ottenuto il riconoscimento “Plastic Free” e in tutta Italia si moltiplicano le iniziative di sensibilizzazione, formazione e azione concreta.

De Gaetano aggiunge: «Ogni anno nel mondo si producono oltre 400 milioni di tonnellate di plastica, ma meno del 10% viene riciclato. La sfida vera è ridurre l’uso della plastica alla fonte, soprattutto quella monouso. Per farlo serve una grande operazione culturale che coinvolga tutti: istituzioni, imprese, cittadini, media».

Lo sguardo è già rivolto al futuro: entro il 2030, Plastic Free punta a sensibilizzare un miliardo di persone e dare un contributo determinante alla riduzione globale dell’utilizzo di plastica. Un obiettivo ambizioso, che l’organizzazione intende perseguire restando fedele al proprio approccio: meno parole, più azioni.

Ulteriori informazioni sul sito: www.plasticfreeonlus.it

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author