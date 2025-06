Pizzulli e il Martina si separano dopo 5 anni: presto avversari, ma mai nemici

Non ci sarebbe granché di cui meravigliarsi, del resto la separazione era nell’aria già dall’immediato termine della passata stagione. Eppure l’addio tra mister Massimo Pizzulli ed il Martina rimbomba con un’acustica spaventosa in Valle d’Itria.

Un percorso lungo cinque anni quello tra il tecnico nativo di Ginosa ed il club biancazzurro. Al Tursi, Pizzulli, ci è tornato da allenatore nell’estate del 2020, dopo aver già indossato quella maglia da calciatore nei primi anni 2000. In pochi avrebbero scommesso su una sua conferma dopo la prima deludente stagione in Eccellenza, ma Lacarbonara e Soldano, nel tentativo di riconquistare la Serie D, hanno continuato a credere in lui. Il rammarico dell’anno successivo fu solo provvisorio, perché dopo i 61 punti raccolti nel girone B, il Martina perse lo spareggio con il Barletta a Taranto. Senza perdersi d’animo, gli itriani però riuscirono ad approdare nel massimo campionato dilettantistico attraverso la porta di servizio, superando prima la Jonica e poi l’Akragas ai playoff nazionali.

Da quella promozione in poi, è stato tutto in discesa. Dalla salvezza più che tranquilla del primo anno, al podio dei successivi due, passando per il raggiungimento di due finali playoff, malauguratamente perse contro Nardò in casa e Nocerina fuori. Il terzo posto dell’ultima stagione è probabilmente però stato ancor più gratificante del secondo maturato nell’anno precedente, perché conquistato con una squadra giovanissima, ma assoluta underdog. Una rosa capace di scrivere record su record: 12 vittorie di fila e 24 risultati utili consecutivi in stagione tra campionato e coppa, competizione quest’ultima nella quale si è toccato con mano lo storico traguardo delle semifinali.

Pizzulli ora ripartirà dal Barletta, proprio quell’avversario che tre anni fa stava per mandare in frantumi il suo sogno. Un sogno durato 171 partite. Massimo Pizzulli ed il Martina saranno presto avversari, ma mai nemici.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author