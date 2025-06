“Più controlli a Putignano per la sicurezza stradale”: l’appello di Vivi la Strada alla Polizia di Stato

Con l’estate ormai entrata nel vivo e le strade sempre più trafficate, l’associazione “Vivi la Strada .it” ha scritto al dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Putignano, Maria Rosaria Giannuzzi, per segnalare una serie di criticità legate alla sicurezza stradale cittadina.

Nel documento, firmato dal presidente Antonio Carmine Coladonato, si sottolinea l’aumento di comportamenti pericolosi legati alla circolazione di ciclomotori, moto, biciclette elettriche e monopattini. In particolare, vengono denunciati casi di ciclomotori truccati, rumorosi e privi di assicurazione, spesso condotti da giovanissimi che circolano senza casco omologato e con passeggeri non autorizzati.

Le aree maggiormente interessate sarebbero viale Cristoforo Colombo, zona industriale e Corso Umberto I, dove si segnalano vere e proprie “gare” su strada pubblica in orari serali. Situazioni simili vengono descritte anche nel centro storico, dove biciclette elettriche e monopattini – alcuni modificati per raggiungere alte velocità – sfrecciano tra i tavolini di bar e ristoranti, mettendo a rischio pedoni e categorie fragili.

L’associazione auspica controlli mirati e un’azione sinergica tra tutte le forze dell’ordine. Oltre ai mezzi non in regola, Coladonato chiede attenzione anche all’uso del cellulare alla guida, al mancato utilizzo delle cinture, alla vendita di alcolici ai minori e al fenomeno dei parcheggi selvaggi, specie in zone sensibili come ospedali e piazze centrali.

Infine, viene segnalata l’urgenza di ripristinare la segnaletica stradale scolorita e il necessario coinvolgimento dell’amministrazione comunale nei controlli. “Confidiamo nel suo intervento – scrive Coladonato rivolgendosi alla dirigente – affinché si tuteli la vita e la sicurezza di tutti”.

