LECCE – Una presenza puntale sul territorio delle Forze dell’Ordine, in particolare nelle località più frequentate quali Lecce, Gallipoli, Otranto, Porto Cesareo, per garantire un’estate sicura e tranquilla ai turisti, ma soprattutto ai cittadini; questo grazie anche ad un rinforzo dell’organico di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, previsto dall’inizio di luglio fino a fine agosto, da 89 si passerà infatti a 115 unità. E’ quanto emerso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, che si è svolto in Prefettura a Lecce.