Pista di Nardò: collaudatori esterni in protesta

I collaudatori delle ditte esterne impegnati all’interno del Nardò Technical Center (Gruppo Porsche) protestano . 50 posizioni sarebbero incerte.

Il 29 luglio a partire dalle ore 9.00 si riuniranno davanti ai cancelli dello stabilimento Porsche per un sit- in di protesta indetto da Filcams e Fiom col sostegno della Cgil di Lecce. Due di queste imprese, la Kw e la Bertrand, si sono di fatto sfilate dall’appalto: la prima ha avviato le procedure di licenziamento collettivo per una ventina di lavoratori; Bertrand ha sospeso le attività. La terza impresa, Euroservizi, non ha invece ancora programmato le ferie per i propri dipendenti.

Fiom e Filcams hanno inviato una richiesta di incontro urgente alle tre aziende ed alla Ntc, ottenendo un rinvio della discussione a settembre. “Ma i lavoratori – ribadiscono le sigle sindacali – però hanno diritto a risposte e certezze fin da subito.

“Si tratta di piloti collaudatori, che da anni svolgono l’attività principale dello stabilimento (sia pure in appalto) per conto dell’azienda madre, la Ntc, ma molti di essi non hanno il contratto da collaudatore, essendo inquadrati nell’alveo del contratto collettivo del commercio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts