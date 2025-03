Piscina comunale di Barletta, lavori al via ad aprile ma servono fondi

BARLETTA – Sorgerà in via Giulini, nell’area residenziale della zona 167, la piscina comunale scoperta di Barletta. Il progetto della struttura alla periferia ovest della città è passato dal tavolo della neonata Giunta, che ha approvato un atto di indirizzo per la soluzione progettuale di una piscina olimpionica con annessi spogliatoi e servizi, recuperando un obiettivo già discusso negli ultimi anni ma bloccato da inizio 2024 per ragioni economiche.

Nel 2022, infatti, l’allora commissario straordinario Francesco Alecci aveva candidato il progetto a finanziamenti del Piano di Ripresa e Resilienza, ottenendo fondi per due milioni e e mezzo di euro. A febbraio dello scorso anno era poi arrivato il progetto definitivo per un costo di oltre otto milioni di euro, cifra fuori portata rispetto al budget disponibile.

Una revisione dell’intervento ha portato, in questi giorni, ad un quadro economico di 3 milioni e 889mila euro, con la necessità di implementare la somma a disposizione. Il dipartimento Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato la proposta, previo inizio delle attività entro il 14 aprile 2025 e conclusione, con collaudo e rendicontazione, entro il 30 giugno 2026. Corsa contro il tempo per l’inizio delle operazioni, con le risorse già a disposizione, e per il recupero delle somme mancanti rispetto al quadro economico.

