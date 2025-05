Pisa, Pippo Inzaghi: “Auguro al Bari le migliori fortune”

“Siamo molto, molto felici. Penso che vincere a due giornate alla fine e per le aspettative che c’erano, è veramente un capolavoro”. Con queste parole Pippo Inzaghi commenta il ritorno in Serie A del suo Pisa dopo 34 anni, nonostante la sconfitta al San Nicola con il Bari. La contemporanea sconfitta dello Spezia a Reggio Emilia regala ai toscani un traguardo impensabile a inizio stagione.

“Mi passano tante cose in testa, è difficile razionalizzare tutto. Ci ho sempre creduto tantissimo fin dall’inizio, sapevo che bisognava fare qualcosa di straordinario per poter vincere”, aggiunge.

Il tecnico ha lodato l’impegno della società e del suo staff: “Il club non mi ha fatto mancare niente dal primo giorno, abbiamo sempre lavorato nel migliore dei modi e quando ci sono queste condizioni i risultati arrivano”.

Inzaghi ha poi parlato dei suoi giocatori: “Ringrazio il mio staff perché mi ha dato una grandissima mano e i giocatori sono stati straordinari. Non abbiamo mai preso una multa, non c’è mai stato un ritardo, mai qualcuno si è lamentato. Probabilmente, non è la vittoria della squadra più forte, ma del gruppo più forte del campionato. Di questo sono molto orgoglioso”.

Ha rivolto un pensiero ai tifosi: “Ho visto tanta gente piangere, chiedermi la Serie A, per loro era un sogno. Quando sono arrivato sono stato colto in una maniera incredibile, senza aver fatto niente. Speravo di ricambiare tutto questo affetto, mi auguro di esserci riuscito”.

Inzaghi individua alcuni momenti chiave: “Dal primo giorno di Bormio ho capito che era un gruppo vero. Abbiamo vinto una partita in dieci con la Salernitana dopo dieci minuti. Ma se devo essere sincero, ho avuto la sensazione di farcela dopo la sconfitta di La Spezia. Avevamo perso sul campo, ma non nella prestazione”.

Poi un bilancio: “Questa squadra ha vinto 22 partite, non può essere un caso. Ho sempre detto, noi allenatori a volte veniamo esonerati, a volte vinciamo i campionati, bisogna trovare le situazioni giuste. A Pisa ho trovato tutto quello che cercavo”.

Parla anche dei cambiamenti: “Il gruppo storico era più forte di quello che aveva dimostrato, sono stati aggiunti giovani bravi. Giocando un certo tipo di calcio, ero sicuro che avremmo riconquistato i nostri tifosi”.

Sul futuro personale: “Probabilmente andrò via con mia moglie. È stata una stagione logorante, difficile. A Pisa sto bene, per cui non vedo problemi, però capiremo quali sono le aspettative e gli obiettivi”.

Alla domanda su cosa rappresenta oggi la sua carriera: “Adesso mi diverto tantissimo, queste sono imprese che mi gratificano. L’aspetto più grande è aver fatto crescere ogni giocatore, averli fatti sentire più forti di quello che pensavano”.

Infine, Inzaghi ha voluto coinvolgere tutto l’ambiente: “Senza una società sempre presente, se non ci fossero i ‘fantasmi’ che lavorano dietro le quinte, dai dottori ai fisioterapisti, magazzinieri, il mio staff, senza di loro non sarei quello che sono. Abbiamo creato qualcosa di indissolubile”.

Un pensiero finale per il Bari: “È una squadra forte, allenata da un bravo allenatore, ha un’identità. Spero vada ai playoff. Arrivando al San Nicola ho pensato al Mondiale del ’90, alla prima volta che ho giocato qui nel 92-93: mi tremavano le gambe. Questo è uno stadio pazzesco, auguro al Bari le migliori fortune”.

