Pippo Baudo: funerali il 20 agosto a Militello in Val di Catania

Si svolgeranno alle 15.00 di mercoledì 20 agosto, al Santuario Madonna della Stella di Militello in Val di Catania, i funerali di Pippo Baudo, scomparso sabato 16 agosto all’età di 89 anni.

Ad annunciarlo è stato Giovanni Burtone, sindaco di Militello, che ha ricordato con commozione il legame tra la comunità e lo storico conduttore televisivo. “Siamo sempre stati orgogliosi di essere il paese di Pippo Baudo, in questo momento c’è tanta sofferenza”, ha dichiarato il primo cittadino comunicando anche la proclamazione del lutto cittadino per il giorno delle esequie.

Il paese natale di Baudo si prepara dunque ad accogliere familiari, amici e ammiratori per l’ultimo saluto a una delle figure più amate e longeve della televisione italiana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author