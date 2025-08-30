Piove Fitto Fitto su “La Piazza”: annullata la serata conclusiva

CEGLIE MESSAPICA – La bomba d’acqua abbattutasi su Ceglie Messapica ha bagnato, pure troppo, la serata conclusiva de “La Piazza: il bene Comune”. Big della serata il vicepresidente della commissione Europea Raffaele Fitto, ma l’evento è stato annullato per maltempo.
