Pioggia di fondi su agricoltura e pesca pugliesi: 68 milioni in arrivo

Ne dà notizia la senatrice Maria Nocco, promotrice di due eventi pubblici con la partecipazione di Luca De Carlo, presidente Commissione Agricoltura del Senato

Il comparto agricolo e ittico pugliese riceverà un importante sostegno economico grazie a nuove risorse stanziate dal Governo Meloni. In totale, sono previsti fondi per 68 milioni di euro destinati a rafforzare e innovare le imprese del settore primario. A darne notizia è stata la senatrice Maria Nocco, promotrice di due eventi pubblici che si svolgeranno a Mottola e Fasano, con la partecipazione del presidente della Commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo.

In particolare, per il 2025 è stato disposto un incremento di 47 milioni di euro del Fondo per l’Innovazione in Agricoltura, gestito da Ismea, che va ad aggiungersi alla dotazione già esistente di 175 milioni. Tali fondi saranno impiegati per sostenere investimenti in tecnologie avanzate da parte di imprese agricole, agromeccaniche, della pesca e dell’acquacoltura, con priorità per le micro e piccole aziende guidate da giovani imprenditori. I progetti finanziabili riguardano settori strategici come digitalizzazione, sensoristica, robotica e risparmio idrico.

Accanto a questo provvedimento, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, guidato dal ministro Francesco Lollobrigida, ha lanciato due bandi specifici a favore della filiera ittica, per un totale di 21 milioni di euro. Il primo bando, da 12 milioni, sostiene interventi per la sicurezza sul lavoro, l’ammodernamento e l’innovazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Il secondo, da 9 milioni, punta al rafforzamento delle Organizzazioni di Produttori, con azioni mirate a nuove strategie di vendita, promozione e sostenibilità.

“Il Governo sta dimostrando con i fatti di voler accompagnare il comparto primario verso il futuro, sostenendo chi investe nell’innovazione e chi affronta difficoltà strutturali e congiunturali”, ha dichiarato la senatrice Maria Nocco, componente della Commissione Bilancio. “Agricoltura, allevamento e pesca non sono il problema, ma parte della soluzione. Servono strumenti concreti, visione e ascolto dei territori: oggi questo sta finalmente accadendo”.

I contenuti dei provvedimenti e le opportunità offerte dai nuovi strumenti saranno approfonditi in due incontri pubblici in Puglia. Il primo si terrà venerdì 27 giugno alle 19:00 a Mottola, presso Masseria Belvedere, con l’evento intitolato “In difesa di Agricoltura e Allevamento”. Il secondo è previsto per sabato 28 giugno alle 11:30 a Fasano, nella Sala di rappresentanza del Comune, in Piazza Ciaia, dove si svolgerà la conferenza stampa “In difesa di Agricoltura e Pesca”.

Durante gli incontri verranno affrontati anche altri temi chiave per il settore primario pugliese, come il ruolo delle produzioni locali, la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale e le sfide future legate all’economia verde e digitale.

