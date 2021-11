Pioggia, auto si ribalta sulla SS7

TARANTO – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13.30 di oggi sulla strada statale 7 che collega Brindisi e Taranto. Proveniva dal quartiere Paolo VI la BMW X3 che si è ribaltata subito dopo la curva dello svincolo per il capoluogo ionico. Il suv ha terminato la sua corsa poggiata sulla fiancata destra, pare che non siano stati coinvolti altri mezzi. Tuttavia non sono al momento note le condizioni dei passeggeri dell’auto. Probabilmente ha contribuito a causare il sinistro la forte pioggia che si sta abbattendo sulla città. Sul posto i sanitari e la Polizia di Stato. Il traffico ha subito rallentamenti ma non è stato bloccato.

In aggiornamento