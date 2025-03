Piogge, vento, temporali: estesa allerta meteo in Puglia e Basilicata

Una nuova perturbazione sta interessando le regioni centro-meridionali, con piogge e temporali previsti nelle prossime ore, accompagnati da forti venti. Secondo le previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che riguarda gran parte del Centro-Sud, con precipitazioni diffuse e, in alcune zone, particolarmente intense. Le regioni più colpite saranno Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, soprattutto sui settori tirrenici e adriatici.

Venti forti e condizioni meteo avverse

In particolare, sulla Sicilia e sulla Calabria sono attesi venti forti, con raffiche che potrebbero raggiungere la forza di una burrasca. Per questo motivo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta gialla per la giornata di sabato, valida su ben nove regioni: Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author