BRINDISI- Si giocherà domenica prossima, 29 maggio, al circolo tennis di Brindisi, a partire dalle 9, la sesta e ultima tappa del Pink Padel League, secondo la formula ormai consolidata dei due livelli, avanzato e intermedio. L’obiettivo è la raccolta fondi da destinare al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto intitolato a Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene, scomparsa prematuramente.

Il torneo, organizzato da Francesco Giorgino con il supporto di Chiara Vetrugno, Rosaria Arganese e Mariella Santini del pink team, è iniziato lo scorso 13 marzo al Macht Point di Lecce.

La tappa del debutto è stata vinta da Emanuela Pedone e Serena Mangialardo, entrambe di Lecce, per la sezione riservata alle giocatrici di livello avanzato, e da Letizia Gigli e Andreina Bianchi, di Taranto, per la sezione riservata alle padeliste di livello medio. La seconda tappa si è svolta al Padel Arena di Taranto il 27 marzo ed è stata vinta da Laura Giuri di Brindisi e Valentina Terio di Bari nella sezione avanzato e da Federica Basile e Donatella Di Bello, entrambe di Taranto, nella sezione riservata alle giocatrici di livello intermedio.

La terza tappa è stata disputata il 10 aprile al Football Park in contrada d’Ippolito a Mesagne, sulla strada per Latiano, e nell’intermedio si sono imposte Letizia Gigli e Andreina Bianchi mentre nell’avanzato Mariella Santini e Francesca Schiavone, tutte e quattro di Taranto.

La quarta tappa del Pink Padel League che si è disputata a Lecce il 24 aprile è stata vinta da Andreina Bianchi e Laura Tonti di Taranto per il livello intermedio e Serena Mangialardo e Martina Zecca per l’avanzato. La tappa di Taranto, la penultima, giocata il 15 maggio è stata vinta da Flora Cartella di Foggia e Valentina Impero di Taranto per il livello avanzato e Laura Tonti e Donatella Di Bello entrambe di Taranto per quello intermedio.

Il team del Pink Padel League ha già iniziato a lavorare per l’edizione 2023. “L’obiettivo è ampliare la rete del padel in rosa e della solidarietà con l’inserimento di nuove tappe in Puglia, in modo tale da arrivare nelle province di Bari e Barletta-Andria- Trani”, anticipa Francesco Giorgino. Per le iscrizioni e per avere ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione al Pink Padel League è possibile telefonare al numero 392/9048531.