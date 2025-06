Piloti Sipontini: progressi al Rally Due Valli, occhi sul Rally del Lazio

Il Rally Due Valli si conferma un banco di prova importante per Fabio Solitro e Rosario Navarra, piloti della scuderia Ailine Corse, che hanno gareggiato su Toyota Yaris GR R1TN 4×4. Durante la competizione, il duo ha potuto testare e migliorare diverse regolazioni dell’auto, ottenendo risultati positivi e riducendo il divario con i principali avversari.

“Abbiamo fatto passi avanti prova dopo prova anche se siamo ancora lontani dal top – racconta Fabio -. È fondamentale capire dove possiamo guadagnare ulteriori secondi per crescere ulteriormente.” Oltre alla sfida tecnica, la gara è stata un’esperienza unica grazie alla splendida cornice di Verona, che ha reso ancora più spettacolare l’evento.

Il team, la scuderia e gli sponsor sono stati ringraziati per il supporto fondamentale ricevuto, anche a distanza. L’appuntamento successivo per Solitro e Navarra sarà il Rally del Lazio, previsto per settembre, dove si attende una nuova occasione per consolidare i miglioramenti e puntare a risultati sempre più importanti.

