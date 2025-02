Pignola, sventato furto in abitazione: ladri costretti alla fuga

PIGNOLA – Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza prosegue con determinazione l’azione di contrasto ai reati contro il patrimonio in tutto il territorio di competenza.

L’ultimo risultato è stato conseguito ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Potenza. A seguito della segnalazione pervenuta al 112 da un cittadino particolarmente attento, i militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio a Pignola, hanno intercettato tre individui con il volto coperto nelle immediate vicinanze del centro abitato. I soggetti, poco prima, si erano introdotti all’interno di una villetta con l’evidente intento di consumare un furto. Parcheggiata all’esterno dell’abitazione, un’autovettura di grossa cilindrata pronta per la fuga. I malviventi presumibilmente non si aspettavano un intervento così tempestivo da parte dei Carabinieri e, colti di sorpresa, hanno optato per una precipitosa fuga a piedi nelle campagne limitrofe, abbandonando il veicolo.

La Centrale Operativa ha immediatamente allertato le altre pattuglie in servizio, che si sono dirette sul posto per cinturare l’area e avviare le ricerche dei fuggitivi. Questi, favoriti dall’oscurità e dalla morfologia del terreno, sono riusciti a dileguarsi.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza sottolinea che i servizi di controllo del territorio, già implementati con un significativo incremento di risorse umane e strumentali, proseguiranno senza soluzione di continuità.

Si invita la cittadinanza a prestare massima collaborazione, specie in questo periodo caratterizzato da una recrudescenza di reati contro il patrimonio, segnalando al Numero Unico per le Emergenze 112 ovvero alle Stazioni Carabinieri dislocate sul territorio qualsiasi situazione o mezzo sospetto. Ogni segnalazione rappresenta un contributo fondamentale per la sicurezza della comunità e la tempestività delle informazioni è un elemento cruciale per l’efficacia dell’azione di contrasto posta in essere quotidianamente da tutte le Forze dell’Ordine.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author