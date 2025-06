Pignola: lutto cittadino il giorno dei funerali di Ferdinando Roma

In occasione dei funerali di Ferdinando Roma, l’operaio di 35 anni morto lo scorso 15 giugno, in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto sei giorni prima mentre era al lavoro nell’azienda ‘Patrone e Mongiello’ di Tito (Potenza), il Comune di Pignola (Potenza) ha disposto per domani, venerdì 20 giugno, il lutto cittadino. L’operaio – che era sposato e aveva due figlie – è stato schiacchiato da una pressa. I funerali saranno celebrati alle ore 10.30 nella Chiesa Madre del paese alle porte di Potenza. Il sindaco, Antonio De Luca, ha disposto il lutto cittadino “in segno di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia” di Roma, che era “amato e stimato da tutti”.

