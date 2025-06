Pignola, doppio incidente: grave anziano precipitato da scala, bambino caduto da balcone

PIGNOLA, MARTEDI 10 GIUGNO 2025 – Doppio intervento del 118 a Pignola. Un settantenne è caduto dalla scala mentre stava pitturando la propria abitazione. L’uomo è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo. Sempre a Pignola un bambino di due anni è caduto dall’altezza di 1 metro. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 con un ambulanza: per fortuna il bambino non ha riportato gravi conseguenze dalla caduta.

