BARLETTA – Antonio Pignataro non è più un attaccante del Barletta. L’annuncio è arrivato da parte dello stesso attaccante brindisino, che nel pomeriggio di giovedì ha affidato ad un post su Instagram il suo ultimo saluto alla piazza biancorossa.

Trenta gol nella stagione che ha visto il Barletta stravincere l’Eccellenza e diventare campione d’Italia di categoria, inizio invece difficoltoso in Serie D, una categoria con la quale Pignataro non ha trovato il feeling richiesto dalla squadra di Farina. Zero reti nelle prime 12 giornate di campionato, più le due di Coppa contro Matese e Portici, infine un rapporto conflittuale culminato con l’esclusione dalla rosa a metà settembre e il reintegro un mese più tardi. Il tutto, però, senza timbrare il cartellino nella stagione 22/23. Solo una grossa chance contro l’Afragolese, a tu per tu col portiere, sotto la Curva Nord del Puttilli e davanti a quei tifosi che sui social lo ringraziano e lo salutano.

Destinazione Eccellenza per il bomber 33enne, Manfredonia e Gallipoli potrebbero rinforzare il proprio pacchetto avanzato ma Pignataro potrebbe diventare appetibile anche per le outsider in cerca del salto di qualità in avanti. Il Barletta, dal canto suo, era già in cerca di attaccanti per cambiare passo in vetta alla Serie D. La dirigenza punta a due elementi di categoria, uno dei quali potrebbe arrivare dopo Altamura e prima della trasferta di Pozzuoli del 4 dicembre. Identikit chiaro, diversi nomi in circolazione, ancora nulla di concreto.