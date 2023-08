C’è un patrimonio di tremila pagine della Gazzetta del Mezzogiorno dedicate ai successi di Pietro Mennea come atleta e al suo impegno come europarlamentare in quella che, si potrebbe definire, una seconda vita. Un patrimonio che il giornalista Nino Vinella è andato a ritrovare con un lavoro minuzioso, selezionando quelle pagine del principale quotidiano pugliese, nella quale si parla dei successi di Pietro Mennea nell’atletica leggera.

Un lavoro diventato libro (in formato quotidiano) presentato nel salone delle Terme di Margherita di Savoia. Appuntamento nel quale Nino Vinella ha viaggiato sul filo dei ricordi, dalla prima Olimpiade a Monaco di Baviera del 1972 sino a quella dei Seul del 1988 quando Mennea è stato portabandiera dell’Italia alla cerimonia inaugurale. Nel mezzo c’è l’oro olimpico di Mosca immortalato anche dalla pagine della Gazzetta della Mezzogiorno.

