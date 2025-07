Pietrapertosa, Vigili del fuoco salvano 4 escursionisti bloccati su una via ferrata

PIETRAPERTOSA – Operazioni di soccorso oggi a Pietrapertosa, nella provincia di Potenza: quattro escursionisti bloccati su una via ferrata sono stati soccorsi dal personale dei Vigili Del Fuoco di Potenza e dal reparto volo di Bari.

Individuati i quattro su una parete rocciosa, mentre una squadra Speleo Alpino Fluviale raggiungeva le persone bloccate lungo la via ferrata, il Drago VF 67, nome in codice del velivolo in forza al reparto VVF volo di Bari, si è posizionato sulla loro verticale in volo a punto fisso e, con una manovra di calata e recupero, gli elisoccorritori si sono calati col verricello portando i ragazzi al sicuro.

IL VIDEO DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO

