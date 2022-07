Piero Lacarbonara: “Abbiamo una buona base da cui partire. Priorità agli under”

Il presidente del Martina, Piero Lacarbonara, è intervenuto in diretta nella quarta puntata di “Speciale Calciomercato” (in diretta ogni lunedì, mercoledì e venerdì su Antenna Sud).

Queste le parole del patron biancazzurro: “Crediamo di avere una base importante da cui ripartire. Abbiamo già ufficializzato diverse conferme, ma nei prossimi giorni ne annunceremo altre. Con il mister stiamo seguendo e valutando tanti calciatori, ci sono alcune trattative in corso, ma non vogliamo correre. La priorità sarà sistemare il pacchetto under, visto che ne andranno quattro in campo. Mi aspetto un campionato difficile ed un girone H ben livellato verso l’alto, sarà di sicuro un raggruppamento bellissimo. Molte squadre stanno investendo tanto, ma alla lunga sarà l’equilibrio ad essere determinante. Le squadre che ad oggi, sulla carta, sono favorite potrebbero deludere le aspettative. Tante volte chi lavora a fari spenti poi riesce a sorprendere ed è una delle caratteristiche che rendono così bella questa categoria.”