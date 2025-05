Pichetto Fratin a Taranto: pieno sostegno a Luca Lazzàro sindaco

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha fatto visita al comitato elettorale di Luca Lazzàro, candidato sindaco per Taranto del Centrodestra ed ex presidente di Confagricoltura Puglia. Accanto a lui l’onorevole Vito De Palma e il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia.

Durante l’incontro, il dibattito si è concentrato sui temi chiave per lo sviluppo futuro del territorio, in particolare la transizione ecologica e il rilancio economico. “Taranto ha vissuto stagioni difficili e oggi chiede soluzioni reali. Il Governo sta fornendo risposte importanti. Decarbonizzazione e stop alle fonti inquinanti sono le basi del nostro programma. Vogliamo trasformare il brand Taranto e renderla una capitale green, ma serve il sostegno delle istituzioni nazionali”, ha dichiarato Luca Lazzàro.

Il ministro Pichetto Fratin ha evidenziato l’autorevolezza del candidato: “Luca conosce bene questa terra, ha le competenze per guidarla e la visione per valorizzarne la posizione strategica e il porto. Taranto ha tutte le carte in regola per crescere”.

Riguardo alla questione ambientale, il ministro ha aggiunto: “La decarbonizzazione è una priorità sia per la salute pubblica sia per la crescita sostenibile. Stiamo seguendo con attenzione il dossier ex Ilva: vogliamo realizzare l’impianto più moderno d’Europa. Il Governo ha messo a disposizione un miliardo di euro per sostenere questo progetto e affinché Luca Lazzàro possa attuarlo. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è in mano a una commissione indipendente, ma confidiamo in un esito positivo”.

Nel corso della giornata, Pichetto Fratin ha incontrato anche i rappresentanti di Confindustria, definendo il confronto “proficuo e costruttivo”.

Il sostegno a Lazzàro sarà ulteriormente rafforzato il 10 maggio con gli Stati Generali del Mezzogiorno, evento promosso da Forza Italia che porterà a Taranto esponenti del Governo e rappresentanti istituzionali da tutta Italia. “Per noi Taranto è una città fondamentale”, ha dichiarato il segretario regionale Mauro D’Attis. “L’iniziativa dimostra la nostra attenzione verso il Sud e la Puglia. Discuteremo di politiche ambientali, industriali e di servizi, offrendo un momento di confronto importante a sostegno di Luca Lazzàro”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author