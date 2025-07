Picerno, ufficiale l’arrivo di Granata: biennale con opzione per il difensore

Il Picerno rafforza il reparto difensivo con l’innesto di un ex Padova. Attraverso una nota ufficiale, infatti, il club lucano ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Antonio Granata, reduce dalla promozione in Serie B con la maglia dei veneti. In passato, il centrale classe 2000 ha militato anche nel Taranto. Granata ha sottoscritto un biennale con opzione per una terza stagione.

Queste le parole del dg Vincenzo Greco, riportate dal sito ufficiale del Picerno: “Granata è un profilo che seguivamo da tempo. Parliamo di un difensore forte fisicamente, strutturato, con grande senso della posizione e abituato a lottare per obiettivi importanti. La sua recente promozione con il Padova è la dimostrazione del suo valore e della sua mentalità vincente. Siamo convinti che porterà solidità ed esperienza alla nostra retroguardia”.

