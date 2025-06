Picerno, ufficiale l’arrivo di Abreu: biennale con opzione per il portoghese

Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, pochi minuti fa è giunta l’ufficialità: Leonardo Abreu è un nuovo calciatore del Picerno. L’attaccante, proveniente dal Cassino Calcio, ha stipulato un contratto biennale con opzione con il club lucano. Nella scorsa stagione, il portoghese è andato in doppia cifra con la maglia del Cassino, imponendosi come uno dei bomber più prolifici della Serie D.

Questo il commento del dg del Picerno Vincenzo Greco, riportate dal sito ufficiale del club: “Insieme con Roberto Franzese abbiamo scelto di puntare su Abreu convinti di portare a casa un calciatore completo: poderoso fisicamente, letale in area, ma capace di giocare anche per la squadra. È stato tra i profili più richiesti del mercato: diversi club lo avevano nel mirino, ma abbiamo creduto con forza in questo colpo. La sua firma è un segnale chiaro: continuiamo a puntare su chi ha fame e talento, abbassando l’età media della rosa e pescando giocatori di valore dalle categorie dilettanti. Abreu incarna perfettamente la politica del Picerno, destinata a rafforzare la nostra ambizione di far crescere la squadra, portandola sempre più in alto”.

