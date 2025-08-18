18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Salvatore Aronica e Claudio De Luca

Picerno-Trapani 4-5 dcr, l’analisi dei tecnici De Luca e Aronica

Dante Sebastio 18 Agosto 2025
Claudio De Luca, tecnico del Picerno, e Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, hanno analizzato la sfida valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, vinta dai siciliani ai calci di rigore.

