Picerno, Tomei: “Vietato sottovalutare il Taranto”

Dopo cinque pareggi consecutivi, il Picerno vuole tornare alla vittoria. I lucani proveranno ad ottenere l’intera posta in palio nel match di domani contro il Taranto, squadra ormai composta da Primavera e Under 17. Tuttavia, Francesco Tomei, tecnico del Picerno, ha avvisato i suoi alla vigilia dell’incontro: “L’errore più grave sarebbe quello di sottovalutare l’avversario. Il Taranto è oggettivamente una squadra giovane, con delle problematiche. Questo, però, gli consente di essere spensierato. Sarà fondamentale l’approccio alla partita, servirà essere aggressivi”.

Turnover: “Sarà una partita come le altre e chi starà bene giocherà. Non bisogna sottovalutare la gara”.

Pari con la Cavese: “Contro la Cavese, tutta la gara è stata particolare. I nostri avversari sono partiti molto forti, hanno avuto un approccio aggressivo. Noi siamo stati un po’ sporchi nel proporre gioco. È stata una gara sofferta nel primo tempo, nella ripresa abbiamo impattato meglio e abbiamo ottenuto un punto”.

Djibril: “Il ragazzo si sta allenando bene, purtroppo è reduce da un paio di ricadute e dovremo gestirlo. Sicuramente avrà presto il suo spazio”.

Bernardotto: “Bernardotto è ancora in fase di recupero perché ha accusato una distorsione alla caviglia. Per questa gara non ci sarà e speriamo di recuperarlo per il derby”.

Miglioramenti: “Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto realizzativo, anche attraverso episodi. Non dobbiamo avere l’assillo, dobbiamo lavorare come sempre”

La squalifica: “Ho sbagliato nell’atteggiamento ma a volte l’adrenalina ti fa fare cose sbagliate. Ricorso? Vedremo con il tempo cosa succederà”.

