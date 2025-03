Picerno, Tomei verso il Giugliano: “Una vittoria ci darebbe una spinta”

Dopo il pareggio con la capolista Audace Cerignola, il Picerno torna in campo per affrontare il Giugliano nel turno infrasettimanale in programma domani alle 18:30. Un’occasione per i lucani per cercare di tornare ai tre punti dopo sette pareggi consecutivi, come dichiarato dal tecnico dei rossoblu Francesco Tomei alla vigilia del match: “Una vittoria potrebbe darci una grande spinta. Cercheremo in tutti i modi di colmare questo gap ma i ragazzi stanno facendo il massimo e mi auguro che possano raccogliere qualcosa in più per tutto l’impegno che mettono nelle prestazioni”.

Situazioni Turris e Taranto: “Sono situazioni che non hanno molto a che fare con lo sport. Dispiace per gli addetti ai lavori, mi auguro che non succedano più queste situazioni”.

Ultime gare: “Cerchiamo di continuare il nostro percorso, sperando di poter portare qualcosa di più a casa perché la vittoria manca da un po’. Sarà una settimana particolare, dovremo essere bravi a gestire le forze”.

Tre gare in una settimana: “Gli impegni sono riavvicinati e la testa è già proiettata all’impegno successivo. Dovremo essere bravi a compiere uno sforzo nervoso, raccogliere quante più energie possibile in vista di sforzi importanti”.

Gara d’andata: “Abbiamo analizzato quanto successo all’andata e dovremo essere bravi a non prestare il fianco al Giugliano perché può far male nelle ripartenze. Il match d’andata è stato particolare perché abbiamo avuto degli infortuni che hanno condizionato la gara. Sarà una partita dura”.

Assenza di una vittoria: “Può pesare a livello psicologico ma abbiamo sempre fornito prestazioni di ottimo livello. Cercheremo di raggiungere i tre punti perché i ragazzi danno il massimo e sarebbe un premio per il loro impegno”.

