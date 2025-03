Picerno, Tomei sul derby col Potenza: “Sarà una partita aperta”

Vigilia di derby in casa Picerno. Domani, infatti, i rossoblu affronteranno il Potenza nella cornice del ‘Viviani’. Una sfida presentata così dal tecnico del Picerno, Francesco Tomei, in conferenza stampa: “Mi aspetto un Potenza in salute. È una squadra che propone calcio, ha un ottimo organico e sarà una bella partita da entrambi i lati. Chi toglierei al Potenza? Sono concentrato sulla mia squadra. Entrambe le squadre possono far male in ogni momento e bisogna stare attenti”.

L’atteggiamento: “Attacchiamo molto, in entrambe le fasi. Il blocco squadra sta lavorando bene fin dall’inizio ed è un merito di tutti. Chiedo tanto agli attaccanti in fase di non possesso e favoriscono tutta la fase difensiva”

Bernardotto: “Bernardotto è a disposizione e sarà della partita, dall’inizio o a gara in corso”.

Identità: “Abbiamo la nostra identità e cerchiamo di mantenerla ovunque. Anche col Potenza cercheremo di fare la partita. Ci sono momenti in cui devi anche saperti difendere e spero che sarà una partita bella e divertente”.

Pubblico di Potenza: “Nel loro stadio, i nostri avversari hanno un pubblico importante. Le partite, però, vanno giocate in casa o in trasferta e quando l’arbitro fischia tutto passa in secondo piano per i ragazzi. Penso che sarà una partita aperta e importante come gli altri match”.

Infermeria: “Esclusi i lungodegenti, il resto del gruppo è a disposizione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author