Picerno, Tomei: “Sorrento squadra organizzata e da non sottovalutare”

Dopo i due pareggi consecutivi contro Monopoli e Benevento, il Picerno vuole tornare al successo nel prossimo match contro il Sorrento, in programma domani alle 17:30. Una sfida da non sottovalutare, come dichiarato dal tecnico dei lucani Francesco Tomei alla vigilia del match: “Affronteremo una squadra di categoria e organizzata. Dovremo essere bravi ad approcciare bene alla partita, sapendo che giocheremo in casa e di poter disputare una buona prestazione. Dovremo essere rispettosi e umili, dando il massimo per portare quanti più punti possibili a casa”.

Ultimi risultati del Sorrento: “Ogni partita è una storia a sé. Sottovalutare una squadra come il Sorrento sarebbe l’errore più grande perché è una compagine che può metterci in difficoltà”.

I meriti della squadra: “I ragazzi stanno dimostrando di aver metabolizzato il percorso. Stanno giocando un buon calcio ed è solo merito loro perché sono disponibili. Mi auguro che possano raccogliere più di quanto stiano seminando”.

Rush finale: “Restano poche partite alla fine del campionato e i punti pesano. Non saranno gare semplici, tutte le squadre daranno il massimo e dovremo essere bravi a concretizzare per portare punti a casa”.

I numeri: “Non mi piacciono questi numeri, lasciano il tempo che trovano. Ogni partita vale tre punti e si deve fare il massimo per ottenerli. I record non mi interessano. Ciò che mi interessa è che la squadra si esprima bene e con massima umiltà perché sarà una partita dura”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author